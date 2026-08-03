Khu Đông đang được định vị là cực tăng trưởng chiến lược của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời trở thành tâm điểm hội tụ của tri thức, công nghệ và hạ tầng hiện đại. Sự cộng hưởng từ hàng loạt công trình trọng điểm như Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến Metro số 1 cùng các nút giao chiến lược như An Phú, Mỹ Thủy và Vành đai 3 đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho quá trình tái cấu trúc đô thị.

Tốc độ phát triển ấy mang đến diện mạo mới cho khu Đông, nhưng cũng đồng thời tạo ra một nghịch lý quen thuộc ở các đô thị lớn: càng kết nối mạnh mẽ, con người càng khao khát những khoảng lùi riêng tư; càng sống trong nhịp chuyển động không ngừng, nhu cầu tìm về sự cân bằng càng trở nên cấp thiết.

Khi đó, giá trị của một nơi an cư không còn chỉ được đo bằng khả năng kết nối, mà còn ở việc kiến tạo được một nhịp sống hài hòa giữa phát triển và tái tạo, giữa năng động và tĩnh tại.

Trong bối cảnh ấy, Sola tại The Global City xuất hiện như một lời giải hiếm có: biệt lập nhưng vẫn kết nối, riêng tư nhưng không tách rời chuẩn sống toàn cầu.