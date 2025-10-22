Kinh hãi cảnh rắn hổ mang trườn vào giường cắn cụ bà đang ngủ trưa

THÁI LAN – Camera giám sát ghi lại cảnh tượng thót tim khi một cụ bà 93 tuổi bất ngờ bị rắn hổ mang tấn công ngay trên giường trong lúc ngủ trưa.