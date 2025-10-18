Tài xế lên cơn động kinh khiến xe buýt mất lái, đâm loạn xạ trên đường phố

ẤN ĐỘ - Một chiếc xe buýt mất kiểm soát sau khi tài xế bất ngờ lên cơn động kinh, đâm vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn làm hư hỏng 9 phương tiện và khiến 2 người đi đường bị thương, phải nhập viện.