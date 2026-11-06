Theo Google, Việt Nam hiện là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến chạm mốc 49 tỷ USD tổng giá trị hàng hoá (GMV) trong năm 2026 với mức tăng trưởng 20% - đồng hạng với Malaysia.