Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.