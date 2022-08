Diễm Hương khoe giọng hát cùng 'người tình màn ảnh' Lý Hùng

Minh tinh, "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời Diễm Hương vừa xuất hiện trong buổi tiệc họp lớp cũ tại nhà diễn viên Lý Hùng. Hai người hát lại ca khúc "Say you will" đầy kỷ niệm với nhau.