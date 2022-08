Diễm Hương bất ngờ tái ngộ Lý Hùng sau 20 năm 'mất tích' showbiz

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Lý Hùng biết tin một số bạn học cũ từ nước ngoài về nên mời đến nhà ăn cơm. Mười hai thành viên lớp Diễn viên khóa 1 Trường điện ảnh Việt Nam năm xưa tề tựu có Võ Thế Vỹ, Cao Việt Hưng, Đạt Phi, Mộng Vân,...

Sự xuất hiện của Diễm Hương gây bất ngờ. Bởi sau nhiều năm, mọi người đều mất liên lạc với nhau, ai cũng đinh ninh chị đang ở Mỹ. Biết tin bạn bè cũ họp mặt, Diễm Hương liền tìm đến khiến cả nhóm hân hoan, vỡ òa.

Lý Hùng, Diễm Hương và nhóm bạn cũ gặp nhau lúc 12h trưa. Họ cùng nhau ăn uống, hàn huyên rồi hát ca "hồn nhiên như trẻ con" suốt 8 tiếng. Tài tử kể: "Mọi người khen tôi, Diễm Hương trẻ quá, thậm chí nói vui "Anh bây giờ vẫn dư sức đóng kép đẹp". Đến hơn 20h, mọi người chia tay nhau trong lưu luyến, bịn rịn.

Các thành viên lớp Diễn viên khóa 1 Trường điện ảnh Việt Nam.

Nói về bạn diễn đặc biệt Diễm Hương, Lý Hùng cho hay: "Cảm xúc trong tôi lâng lâng như sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Tôi và cô ấy nổi tiếng quá sớm khi mới 17 - 18 tuổi, gắn bó suốt 10 năm tuổi xuân rồi đường ai nấy đi. Gần 30 năm mới gặp ai, chúng tôi đều có tuổi cả. Anh em hồi hộp nhưng cũng thân mật, nhìn nhau cười hoài".

Theo thời gian, ngoại hình của Diễm Hương thay đổi ít nhiều nhưng với Lý Hùng, nét đẹp Á Đông của chị vẫn vậy. Ngày xưa, lần đầu gặp Diễm Hương, Lý Hùng từng ngây người vì nhan sắc của chị. "Vì vậy, dù tuổi tác có tăng lên thì nét Á Đông dịu dàng, thuần chất không chỉnh sửa của Hương không thay đổi. Tôi vui cho cô ấy vẫn giữ được nhan sắc, thậm chí còn mặn mà hơn", anh nói.

Lý Hùng ngồi bên Diễm Hương lắng nghe tâm sự của chị. Cách ứng xử, lời ăn tiếng nói của nữ minh tinh vẫn "như cô bạn ngày nào". Sống ở Mỹ làm mẹ 4 con, Diễm Hương nhớ Việt Nam, nhớ bạn bè và cả những vai diễn của mình. Thỉnh thoảng, chị thấy buồn, mở xem lại các phim mình đóng và rơi nước mắt.

Sau khi trút tâm sự, mọi người ca hát quên thời gian. Lý Hùng và Diễm Hương song ca bài "Say you will". Thời vàng son, Lý Hùng và Diễm Hương được mời giao lưu với khán giả từ Bắc vào Nam, thường trình diễn ca khúc này. Dù vậy, hầu như chỉ Lý Hùng hát, Diễm Hương múa minh họa vì không biết hát. Buổi tái ngộ là lần hiếm hoi Diễm Hương khoe giọng hát của mình.

"Bạn bè chúng tôi là vậy, dù mất liên lạc, dù xa nhau hàng chục năm nhưng khi gặp lại, chúng tôi không phải diễn viên hay đạo diễn gì cả. Chúng tôi đơn giản là thành viên lớp Diễn viên khóa 1 Trường điện ảnh Việt Nam năm xưa. Khi nhìn lại, chúng tôi thấy hạnh phúc vì ai cũng có cuộc sống toại nguyện", Lý Hùng nói.

Clip Lý Hùng và Diễm Hương trong 'Phạm Công, Cúc Hoa':