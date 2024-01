Khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán, đông đảo du khách, nhiếp ảnh gia tìm đến những "thủ phủ" hoa kiểng miền Tây để ghi lại hình ảnh, thước phim rực rỡ nhất.

Một trong những "thủ phủ" hoa kiểng nổi tiếng nhất là Sa Đéc (Đồng Tháp). Mới đây, hình ảnh những giàn hoa lung linh màu sắc trên đường tỉnh lộ 848, nơi trồng hoa nhiều nhất ở Sa Đéc được anh Bùi Văn Hải (35 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Haionthego) ghi lại. Bộ ảnh nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội.

“Có một điều thú vị là hoa ở đây được trồng trên các giàn cao, nhiều ruộng hoa còn được bơm nước vào và người dân phải đi trên những chiếc xuồng nhỏ để chăm sóc hoa.

Khung cảnh này nhìn rất bình dị và đậm chất miệt vườn miền Tây. Đó là điều tạo nên sức hút đặc biệt khiến mình đi và trở lại nhiều lần”, anh Hải chia sẻ.

Bộ ảnh được thực hiện vào ngày 14 tháng chạp, chủ yếu với góc nhìn từ trên cao, ghi lại những giàn hoa còn xanh mướt, đang vươn mình đón nắng.

"Đây là địa điểm có nhiều nhiếp ảnh gia ghé săn ảnh nhưng khách du lịch thì ít biết hơn. Năm nay theo mình thấy, rất nhiều vườn cúc mâm xôi không kịp nở đẹp trước tết và kinh tế khó khăn nên người hỏi mua cũng ít so với các năm trước. Các nhà vườn có vẻ buồn hơn”, anh Hải cho hay.

Cũng săn ảnh làng hoa kiểng miền Tây nhưng anh Đổng Nhật Huy (33 tuổi, Vũng Tàu) lại lựa chọn địa điểm là Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Nghề trồng hoa Tết ở xã Mỹ Phong đã tồn tại khoảng 30 năm. Bà con có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, xử lý hoa đạt chất lượng cao và trổ đúng dịp Tết.

Theo anh Huy, loại hoa nhiều nhất ở vùng này là cúc mâm xôi. Những ngày giáp Tết, anh Huy thấy vui khi bà con tất bật thu hoạch, buôn bán.

"Mình chọn một nhà vườn của người dân, xin phép chủ vườn để chụp ảnh từ sớm tinh mơ, 5-7h sáng. Nơi này không phải điểm check-in hay chụp ảnh tự do", anh Huy cho hay.

Bộ ảnh giản dị ghi lại hoạt động chăm sóc, tươi tiêu hoa vào sáng sớm của những người nông dân dân dưới ánh nắng ban mai vàng ươm, óng ánh, pha lẫn những khóm hoa “khoe sắc”.

Những ngày cuối năm, Nguyễn Anh Kiệt (2002, Bến Tre) rong ruổi trên các nẻo đường, ghi lại hình ảnh hoa tết sặc sỡ tại khu vực xã Phú Sơn (Bến Tre).

Từ nhiều năm nay, Chợ Lách của xứ dừa Bến Tre nằm trên quốc lộ 57 trải dài qua các xã Long Thới, Vĩnh Thành, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, Tân Thiền được mệnh danh là “vương quốc hoa kiểng” miền Tây, trong đó “thủ phủ” của bông giấy là Phú Sơn. Nơi đây có 5 làng nghề hoa kiểng - cây giống và hình thành được 7 tổ hợp sản xuất, thu hút gần 500 nhà vườn tham gia liên kết làm bông giấy.

Những chủ vườn ở Phú Sơn đã lai tạo được trên 30 giống bông giấy với khoảng 100 màu sặc sỡ. Theo chia sẻ của Kiệt, những ngày này, người dân đang tất bật chăm hoa và thu hoạch để chuyên chở về các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

Tuy nhiên, năm nay người dân cho rằng chất lượng hoa ảnh hưởng bởi thời tiết, kém hơn so với mọi năm.

Vùng trồng hoa ở thị xã Tịnh Biên, An Giang là bối cảnh sáng tác của anh Dương Việt Anh (1985, An Giang). Nơi anh Việt Anh "bấm máy" là đoạn đường quê nối từ xã Tân Lợi về xã Tân Lập (Thị xã Tịnh Biên, An Giang).

"Mình thường xuyên đi qua đoạn này. Năm nay người dân nơi đây tận dụng đất đai màu mỡ để trồng hoa. Nơi gần núi mà có một vườn trồng hoa đẹp như vậy thì rất khó kiếm, vì thế mình quyết định ghi lại những hình ảnh kỷ niệm”, anh Việt Anh chia sẻ.

"Mình thấy hoa kiểng năm nay rất đa dạng, đa màu sắc, đặc biệt là cúc mâm xôi, hoa giấy. Các loại kiểng bon sai cũng có nhiều hình thù, kiểu dáng sáng tạo như lục bình hoa mai, cây mai hình máy bay trực thăng…”, anh nói thêm.

Theo anh Việt Anh, rất nhiều người cũng đã tìm đến đây để chụp ảnh, check- in sau khi đã xin phép các chủ vườn. Bên cạnh cung đường hoa tết trên, anh Việt Anh còn gợi ý thêm cho du khách một số vườn hoa đặc sắc, sặc sỡ khác như: chân núi Cấm, chợ hoa Long Xuyên, chợ hoa Châu Đốc….

Như Khánh