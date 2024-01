Tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023, ca sĩ Lệ Quyên gây tranh cãi khi cướp lời MC, 'phá' kịch bản chương trình.

Tối 24/1, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 với chủ đề We are the future diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Hai 'chị đẹp' Thu Phương và Lệ Quyên được mời đến sự kiện với vai trò công bố kết quả 2 hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radio và Ca khúc của năm.

Nếu Thu Phương duyên dáng, tinh tế, Lệ Quyên lại gây tranh cãi. Cụ thể, theo kịch bản chương trình, 2 MC chính Gil Lê và Tuyền Tăng sẽ lần lượt điểm lại các đề cử trong hạng mục.

Khoảnh khắc Lệ Quyên gây tranh cãi.

Khi Gil Lê đang chuẩn bị đọc đề cử, Lệ Quyên mở kết quả, kêu "Woa" và cười thích thú: "Bây giờ Quyên đọc ngay nè, cô em gái của tôi ơi...". Bất chấp Gil Lê và Tuyền Tăng liên tục gọi "Chị Quyên ơi", ca sĩ này vẫn thao thao bất tuyệt: "Ca khúc giành chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm với 34,3% số phiếu bình chọn từ Hội đồng là Mưa tháng Sáu".

Trên mạng xã hội, đoạn video clip Lệ Quyên cướp lời MC, phá kịch bản gây tranh cãi, nhận nhiều bình luận tiêu cực. Tài khoản Lý Thế Hải bình luận: "Cô này làm gì mà hấp tấp thấy sợ luôn. Nuốt cái micro không cho Gil Lê nói".

Tài khoản August Tran viết: "Cả dàn nghệ sĩ không ai vấp váp, chỉ mình cô ấy lanh chanh làm ảnh hưởng cả giải thưởng của người ta. Đáng lẽ ra màn trao giải sẽ rất trang trọng, vì sự láu táu của cô ấy mà mất đi nửa sự hấp dẫn"...

Mi Lê