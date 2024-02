Chi tiết lịch nghỉ Tết của học sinh các tỉnh, thành Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 đối với học sinh của các địa phương sẽ bắt đầu trong hơn nửa tháng nữa. Dưới đây là Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể của học sinh 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp), nhiều người lao động ở các thành phố lớn đã sắp xếp công việc để về quê ăn Tết sớm. Cuối tuần qua, tình trạng ùn tắc do dòng người về quê đã xảy ra ở cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM.

Tuy nhiên, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chính thức, công chức và người lao động có kỳ nghỉ Tết âm lịch dài 7 ngày, từ ngày 8 - 14/2 (thứ Năm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến thứ Tư mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Kỳ nghỉ Tết này bao gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù do trùng vào cuối tuần.

Với khu vực các cơ quan Nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH lưu ý các đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trường hợp đơn vị không nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật, thì căn cứ lịch nghỉ trên để bố trí cho người lao động nghỉ hợp lý, phù hợp thực tế đơn vị, đảm bảo số ngày nghỉ Tết theo đúng quy định.

Với khu vực ngoài Nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết âm lịch như quy định với công chức, viên chức, đồng thời thông báo phương án nghỉ trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Hiện nay, các địa phương cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết Giáp Thìn đối với học sinh, sinh viên. Trong đó, Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với lịch nghỉ của người lao động.

Cụ thể, học sinh ở Hà Nội được nghỉ Tết từ ngày 7-14/2 (tức là liên tục 8 ngày từ 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Ngày lập xuân 2024 là ngày 4/2 dương lịch (Chủ nhật, 25 tháng Chạp). Đây là ngày đầu tiên của tiết khí lập xuân, báo hiệu mùa xuân, năm mới đã đến.

Tại TP.HCM, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, trẻ mầm non, học sinh phổ thông được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5 - 18/2/2024 (tức là liên tục 14 ngày từ 26 tháng Chạp năm Quý Mão tới mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch, các ngành Công an, Giao thông vận tải, LĐTB&XH... đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón Tết an vui, đầm ấm.

Các hãng hàng không tổ chức “Chuyến bay ước mơ” để đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn bằng những tấm vé miễn phí.

Với ngành đường sắt, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn” triển khai từ ngày 4-7/2 ở chiều từ Nam ra Bắc (trước Tết Nguyên đán); từ ngày 13- 17/2 ở chiều từ Bắc vào Nam (sau Tết Nguyên đán). Đây là hoạt động nhằm động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động và hoạt động Công đoàn.

Hàng nghìn công nhân được tặng vé tàu khứ hồi miễn phí để về quê đón Tết.

Năm 2024, dịp lễ Quốc khánh năm 2024, công chức, viên chức, người lao động khu vực nhà nước nghỉ từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (18/4, thứ Năm); lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 được nghỉ 2 ngày (thứ Ba, thứ Tư).