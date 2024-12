Sáng 13/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu cá TG 92267TS có hành vi chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp của hàng hóa về cảng Hải đội 301 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Hồi 9h45 ngày 11/12, tại vùng biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 65 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã phát hiện, tiến hành kiểm tra tàu cá TG 92267 TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG 92267 TS có 2 thuyền viên, do ông Đoàn Quốc Điểm (sinh năm 1987, trú tại xã la Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trường. Theo lời khai ban đầu của Thuyền trưởng Điễm thì tàu đang trở khoảng 30.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu DO nói trên.