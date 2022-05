Highlights U23 Myanmar 3-2 U23 Philippines

Ghi bàn:

U23 Philippines: Bedic Hervas (34', 38')

U23 Myanmar: Win Naing Tun (2'), Lwin Moe Aung (51'), Soe Moe Kyaw (53')

Đội hình xuất phát

U23 Philippines: Kammeraad, Fernandez, Orelvillo, Sison, Hervas, Saldares, Rapisura, Ryes, Domingo, Ocampo, Mangaron.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Hein Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Yan Kyaw Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Zaw Win Thein, Aung Wunna Soe.

Được biết, tất cả các trận đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất và phát sóng trực tiếp.

Độc giả có thể bật kênh VTV6 và On Football để theo dõi trực tiếp U23 Myanmar vs U23 Philippines. Ngoài ra, độc giả cũng có thể theo dõi trận đấu qua các hệ thống phát sóng online của ON Sports, FPT Play, Next Media,...

Q.C