Đây là cách để mọi người bày tỏ tình cảm, sự quan tâm và những mong muốn tốt đẹp dành cho nhau khi năm mới bắt đầu.

Lời chúc tết Nguyên đán không chỉ gắn kết tình thân, tình bạn mà còn là cách để duy trì những giá trị truyền thống như lòng biết ơn, sự kính trọng và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ảnh minh họa: NBC News

Hãy tham khảo 20 lời chúc Tết bằng tiếng Anh dưới đây:

1. Happy New Year! Wishing you health, wealth, and happiness throughout the year.

Chúc mừng năm mới! Chúc bạn sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc suốt cả năm.

2. May this year bring you endless joy and success in all your endeavors.

Mong rằng năm mới mang đến cho bạn những niềm vui bất tận và thành công trong mọi việc.

3. Wishing you and your family a prosperous and harmonious Lunar New Year.

Chúc bạn và gia đình một năm mới thịnh vượng và hòa thuận.

4. May your home be filled with laughter and your heart with happiness.

Chúc ngôi nhà bạn luôn tràn ngập tiếng cười và trái tim đầy ắp hạnh phúc.

5. Let this New Year be the start of something great in your life.

Hãy để năm mới này trở thành khởi đầu của những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn.

6. Wishing you great health and abundant fortune in the year ahead.

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và tài lộc dồi dào trong năm mới.

7. Happy Lunar New Year! May your dreams come true and your days be blessed.

Chúc mừng năm mới! Mong rằng những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực và mỗi ngày đều gặp những điều tốt lành.

8. May you overcome every challenge and achieve all your goals this year.

Chúc bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được mọi mục tiêu trong năm nay.

9. Wishing you a year filled with love, laughter, and unforgettable memories.

Chúc bạn một năm mới đầy ắp tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm khó quên.

10. May the Lunar New Year bring you endless opportunities and great achievements.

Mong rằng năm mới mang đến cho bạn vô vàn cơ hội và những thành tựu to lớn.

11. May your family be blessed with health, happiness, and unity in the new year.

Chúc gia đình bạn được ban phước lành với sức khỏe, hạnh phúc và sự đoàn kết trong năm mới.

12. Wishing you a New Year as bright as the fireworks in the sky.

Chúc bạn một năm mới rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời.

13. May this year be your best year yet, filled with peace and prosperity.

Hi vọng năm mới này là năm tuyệt vời nhất của bạn với sự bình yên và thịnh vượng.

14. May your hard work bear fruit and your efforts be rewarded in the new year.

Chúc cho sự chăm chỉ của bạn được đền đáp và những nỗ lực của bạn được nhận lại những thành tựu trong năm mới.

15. Wishing you a year of endless happiness and unstoppable success.

Chúc bạn một năm mới ngập tràn hạnh phúc và thành công không ngừng.

16. May the year ahead bring new beginnings and exciting opportunities.

Chúc năm mới mang lại cho bạn những khởi đầu mới và cơ hội thú vị.

17. Happy New Year! May your life be as beautiful as the spring blossoms.

Chúc mừng năm mới! Chúc cuộc sống của bạn đẹp như những bông hoa xuân.

18. Wishing you the courage to pursue your dreams and the strength to achieve them.

Chúc bạn can đảm theo đuổi ước mơ và đủ mạnh mẽ để đạt được chúng.

19. May your heart be light, your wallet be heavy, and your year be unforgettable.

Chúc trái tim bạn nhẹ nhàng, ví tiền đầy ắp và một năm mới không thể nào quên.

20. Wishing you love, laughter, and endless blessings in the year ahead.

Chúc bạn tình yêu, tiếng cười và những phước lành bất tận trong năm mới.