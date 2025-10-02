Người dân la hét khi ngôi nhà bị sạt lở đất đánh sập chỉ trong vài giây

Chiều 1/10, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một ngôi nhà tại Thanh Hóa bị sạt lở đất đánh sập chỉ trong chốc lát, khiến nhiều người hoảng sợ.