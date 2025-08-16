Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 200 mất tích

ẤN ĐỘ – Trận mưa lớn bất ngờ trút xuống thị trấn Chasoti, huyện Kishtwar, ngày 14/8, gây lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, 167 người bị thương và hơn 200 người mất tích.