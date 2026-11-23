Trong số các thị trường lớn của khu vực, Việt Nam là quốc gia duy nhất ghi nhận lượng điện thoại thông minh bán ra tăng trưởng, với mức tăng 1%. Ngược lại, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan đều suy giảm mạnh, có thị trường giảm trên 30%.