Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Chính thức bổ sung 2 ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương; Quốc hội đồng ý đưa 40km2 đất, hơn 1.000 người dân Phú Thọ về Hà Nội…

Chính thức bổ sung 2 ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương

Sáng 21/11, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ 1/3/2027. Với Bộ luật Lao động, luật mới được thông qua đã chính thức bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, có hưởng lương. Đó là ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27/7 dương lịch) - ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027; Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 24/11 dương lịch) - ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm nay. Như vậy từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm hưởng nguyên lương, bao gồm: 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 1 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam. Một nội dung khác trong luật vừa được thông qua là quy định mới về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau. Theo báo cáo của cơ quan soạn thảo quy định này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay. Quy định cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại, đặc biệt về tiền lương.