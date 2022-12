Mai Ngô 'đốt cháy' sân khấu phố đi bộ với ca khúc 'Hổng có gì'

Tối 10/12, sự kiện Funisex Music Show trong khuôn khổ Hozo - HCMC International Festival chính thức diễn ra tại TP.HCM. Mai Ngô hóa thân thành rapper, “đốt cháy” phố đi bộ với 2 ca khúc Âu Mỹ.

Tối 10/12, sự kiện Funisex music show trong khuôn khổ Hozo - HCMC International Festival diễn ra tại TP.HCM. Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với sức nóng và sự vây quanh của đông đảo người hâm mộ. Sự kiện do Gil Lê, stylist Kye Nguyễn và ca sĩ Đinh Hương tổ chức.

Ngoài bộ ba quyền lực, sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ đình đám như K-ICM, Tùng Maru (Uni5), Mai Ngô, Gigi Hương Giang, Sobe và nhiều gương mặt ca sĩ tài năng trẻ…mang đến sức nóng của một sự kiện giải trí cuối tuần tại TP.HCM, các khoảnh khắc đều trở nên bùng nổ và gây chú ý.

Bộ ba quyền lực Kye Nguyễn, Đinh Hương và Gil Lê.

Gil Lê lịch lãm trong bộ vest đen. Đứng ngay tại trung tâm phố đi bộ, Gil Lê chia sẻ về sự hợp tác lần này và Hozo: "Vì đồng điệu về tinh thần khai phóng sự tự do, phá bỏ mọi giới hạn, phi giới tính - đa sắc màu nên đó là lý do mà chúng tôi đã đồng hành cùng Hozo Music Festival 2022".

Gil Lê lịch lãm trong bộ vest đen.

Kye Nguyễn cho biết, anh và đội ngũ ban lãnh đạo vô cùng tự hào vì “đứa con” của mình chỉ sau chưa đầy 1 năm ra mắt, đã đi một chặng đường rất dài, rất xa và sẽ còn thăng tiến và bùng nổ hơn nữa vào năm 2023. Ca sĩ Đinh Hương - Giám đốc chiến lược chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi đây là một thương hiệu nước hoa trẻ nhưng được đồng hành cùng một sự kiện đẳng cấp quốc tế như Hozo Music Festival”.

Stylist Kye Nguyễn xuất hiện tại sự kiện.

Mở đầu sự kiện là màn trình diễn "Mama told me not to come" do ca sĩ Đinh Hương viết dựa trên câu chuyện một người bạn nhận được thiệp cưới từ người yêu cũ. Đặc biệt, đây cũng là sự kiện hiếm hoi nữ ca sĩ trình diễn một ca khúc nằm trong album mới chưa được ra mắt trước công chúng.

Ca sĩ Đinh Hương.

Mai Ngô cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sau màn xuất hiện đặc biệt tại sự kiện. Người đẹp bất ngờ thừa nhận danh hiệu “Hoa hậu HR - Miss Tuyển Dụng” từng viral khắp các trang mạng xã hội. Không phải là những bước đi catwalk, Mai Ngô hóa thân thành rapper, “đốt cháy” không khí chương trình với 2 ca khúc cực sung và rất Âu Mỹ, trong đó có một ca khúc mới chưa từng trình diễn lần nào“Hổng có gì”.

Mai Ngô "cháy" trên sân khấu phố đi bộ tại sự kiện tối qua.

Sự kiện này còn là nơi chào đón màn xuất hiện đầu tiên của con trai Hoàng Oanh trước công chúng. Đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt, cô đưa cả gia đình và con trai đến xem sự kiện lần này khiến các khán giả không khỏi ngạc nhiên và chú ý.

MC Hoàng Oanh và bé Max tại sự kiện.

Kết chương trình là tổ hợp các bài hát đến từ DJ - nhà sản xuất âm nhạc K-ICM. Sức nóng lẫn không khí ngày một tăng dần khiến đông đảo khán giả không thể đứng yên. Tùng Maru thành viên nhóm Uni5 lần đầu “trình làng” ca khúc solo tự sáng tác.

Tùng Maru trình diễn một số ca khúc tại sự kiện.

Khép lại chương trình là sự xuất hiện của nam ca sĩ - tiktoker điển trai Sobe. Anh chiêu đãi người hâm mộ sáng tác mới toanh “Chơ vơ” và “Missing you”.

Thắm Nguyễn