Nhằm giúp học sinh, sinh viên an toàn trong môi trường mạng xã hội, phòng tránh những thông tin xấu độc, hành vi sai trái trên không gian mạng, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai mô hình "Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên".

Mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên” do phòng Tham mưu, công an tỉnh Quảng Ninh chỉ trì tổ chức, phối hợp triển khai với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng an ninh chính trị nội bộ, bằng các hình thức tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, cán bộ giáo viên, đội ngũ ban quản trị, ban biên tập các trường về kiến thức, kỹ năng quản lý, sử dụng mạng xã hội an toàn; cũng phát nhiều tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền qua pano, tờ rơi…đến nay, học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh đều đã biết cách sử dụng, khai thác thông tin trên internet và mạng xã hội phục vụ các mục tiêu lành mạnh cũng như rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.