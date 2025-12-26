Mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên” do phòng Tham mưu, công an tỉnh Quảng Ninh chỉ trì tổ chức, phối hợp triển khai với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng an ninh chính trị nội bộ, bằng các hình thức tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, cán bộ giáo viên, đội ngũ ban quản trị, ban biên tập các trường về kiến thức, kỹ năng quản lý, sử dụng mạng xã hội an toàn; cũng phát nhiều tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền qua pano, tờ rơi…đến nay, học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh đều đã biết cách sử dụng, khai thác thông tin trên internet và mạng xã hội phục vụ các mục tiêu lành mạnh cũng như rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn