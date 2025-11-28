Sự phát triển của chính phủ số đồng thời đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin khi các vụ tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu gia tăng mạnh. Trước thực trạng này, Việt Nam triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng nhiều lớp, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức. Công ước Hà Nội là một cột mốc quan trọng, góp phần tạo lập khung pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm mạng, củng cố nền tảng bảo đảm an toàn thông tin cho quá trình phát triển chính phủ số.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)