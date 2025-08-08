logo website

VietNamNet
Thứ Sáu, 08/08/2025 - 12:57

Máy bay vận tải C-295 ‘khoác áo mới’, ghép biên đội 4 trên bầu trời Hà Nội

Kiều Oanh

Để phục vụ nhiệm vụ bay diễu binh, C-295 máy bay vận tải lớn nhất, hiện đại nhất của Việt Nam được sơn màu sơn mới, khác biệt với các màu sơn quen thuộc trước đây.

