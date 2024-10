Chương trình “AMG On Ice” (tháng 9-10/2024): MBV đang áp dụng chương trình tặng các chuyến đi đậm chất AMG - Hành trình "AMG On Ice" cho khách hàng. Cụ thể, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ dành tặng 1 chuyến phiêu lưu "AMG On Ice" khám phá và trải nghiệm những bài tập lái xe trên băng tại cực Bắc châu Âu - Thụy Điển, cho các khách hàng lựa chọn các dòng xe AMG trong tháng 9 và 10/2024. Các mẫu xe được áp dụng bao gồm: AMG G 63, AMG SL 43 và AMG GT 53 4MATIC+. Số lượng quà tặng có giới hạn, chỉ 6 suất.

Chương trình Khách hàng thân thiết của Maybach (đến hết năm 2024): Bên cạnh những ưu đãi vốn có, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục gia tăng thêm những đặc quyền dành riêng cho các khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt nhiều năm qua. Theo đó, các khách hàng đã mua xe Mercedes-Benz chính hãng và làm thủ tục đăng ký trong vòng 5 năm qua, sẽ được hưởng mức ưu đãi lên 3% cho tất cả các mẫu xe Mercedes-Maybach và 5% cho dòng xe EQS Sedan, các mức ưu đãi này sẽ có hiệu lực đến hết năm 2024.

Nhân sự kiện ra mắt Triển lãm xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024, từ ngày 10-25/10/2024, Mercedes-Benz Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi Quà tặng Star Care với gói bảo hiểm ô tô MBI Classic (Mercedes-Benz Insurance Classic) từ 1-2 năm dành cho khách hàng mua xe mới. Chương trình này được áp dụng cho rất nhiều sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm rộng lớn của Mercedes-Benz Việt Nam thông qua hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc.

Với rất nhiều những đặc quyền hấp dẫn đang được áp dụng, đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng Việt sở hữu cho mình một mẫu xe sang từ thương hiệu Mercedes-Benz danh tiếng.

