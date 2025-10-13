Qua nhiều thế hệ, Mercedes-Benz E-Class chính là một trong những biểu tượng ấy, khi luôn gắn liền với tên gọi “Executive Class” - dòng xe cho doanh nhân thành đạt. Thế nhưng ít ai biết rằng, vốn ký tự “E” được lấy cảm hứng từ chữ “Einspritz - phun xăng”, bởi đây là dòng xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ phun xăng điện tử.

Trước thềm ra mắt và triển lãm mẫu xe Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 tại Việt Nam vào ngày 16-17/10 tới tại Hà Nội. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những câu chuyện về biểu tượng của sự xuất sắc này.