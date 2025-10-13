Qua nhiều thế hệ, Mercedes-Benz E-Class chính là một trong những biểu tượng ấy, khi luôn gắn liền với tên gọi “Executive Class” - dòng xe cho doanh nhân thành đạt. Thế nhưng ít ai biết rằng, vốn ký tự “E” được lấy cảm hứng từ chữ “Einspritz - phun xăng”, bởi đây là dòng xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ phun xăng điện tử.
Trước thềm ra mắt và triển lãm mẫu xe Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 tại Việt Nam vào ngày 16-17/10 tới tại Hà Nội. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những câu chuyện về biểu tượng của sự xuất sắc này.
Để tìm về chiều dài lịch sử của E-Class, chúng ta phải quay ngược thời gian về năm 1926, khi thương hiệu Mercedes-Benz mới được thành lập và giới thiệu mẫu xe đầu tiên được coi là tiền thân của dòng xe này: Type 8/38 PS (W02), sau đó được đổi tên thành Stuttgart 200. Đây là những cỗ máy khởi nguồn cho ý tưởng về một chiếc xe hạng sang cỡ trung, kết hợp giữa hiệu suất, sự thoải mái và chất lượng vượt trội.
Sau Thế chiến thứ Hai, dòng xe 170 V (W136) đã trở thành phương tiện đầu tiên được sản xuất lại, đánh dấu sự tái sinh mạnh mẽ của thương hiệu. Dòng 170 sau đó tiếp tục phát triển với nhiều biến thể như 170 S hay 170 D, đóng vai trò là "người lính" tiên phong giúp Mercedes-Benz khôi phục vị thế, đặt nền móng vững chắc cho sự bùng nổ của dòng E-Class sau này.
Những năm 50 và 60 là giai đoạn E-Class thế hệ tiền thân bắt đầu định hình rõ ràng bản sắc của mình trong phân khúc xe dành cho giới doanh nhân, phục vụ di chuyển cho công việc.
W120/W121 - Kỷ nguyên Ponton: Ra mắt năm 1953, dòng xe này, nổi bật là chiếc Mercedes-Benz 190 Ponton, đã cách mạng hóa thiết kế ô tô bằng việc áp dụng phong cách thân xe "pontoon-style" (thùng xe liền khối, không có chắn bùn lồi ra ngoài). Thiết kế ba khoang (three-box) này không chỉ cải thiện tính khí động học mà còn là bước tiến quan trọng về an toàn thụ động nhờ khả năng hấp thụ lực tốt hơn. Chiếc 190 Ponton là một trong những biểu tượng xe cổ sẽ được trưng bày tại sự kiện sắp tới ở Hà Nội, là minh chứng cho sự giao thoa giữa thiết kế và kỹ thuật.
Tại Việt Nam vào thập niên 1960, xe này được biết đến với biệt danh “xe bác sĩ” vì được nhiều bác sĩ nổi tiếng và giàu có thời bấy giờ sử dụng. Ở Việt Nam, dòng xe danh tiếng Ponton 190 có thể di chuyển trên đường có số lượng rất hiếm không quá 10 xe.
W110 - Những chiếc "Tail Fin" (Đuôi Cá): Với W110 ra mắt năm 1961, Mercedes-Benz tiếp tục nâng tầm an toàn bằng việc áp dụng các vùng hấp thụ xung lực (crumple zones) ở phía trước và phía sau. Cùng với khoang hành khách được gia cố, W110 là một trong những chiếc xe thương mại đầu tiên tích hợp các tính năng an toàn mang tính đột phá này, bảo vệ hành khách tốt hơn nhiều so với các đối thủ cùng thời.
W114/W115 - Huyền thoại “Stroke/8”: Ra đời năm 1968, dòng xe này là minh chứng cho sự bền bỉ. Với hơn 1,8 triệu chiếc sedan được bán ra, W114/W115 đã trở thành mẫu xe Mercedes-Benz đầu tiên bán được hơn một triệu chiếc, nổi tiếng với sự ổn định, chất lượng chế tạo vượt bậc, và thậm chí còn giới thiệu động cơ diesel 5 xi-lanh đầu tiên trên thế giới (240 D 3.0).
W123 - Đỉnh cao của độ tin cậy: Trong khoảng thời gian từ 1976 đến 1986, dòng W123 đã thiết lập kỷ lục mới về sự phổ biến với hơn 2,7 triệu chiếc được chế tạo. W123 trở thành một biểu tượng toàn cầu về độ tin cậy và sự bền bỉ, được các chính trị gia, người nổi tiếng và giới doanh nhân trên khắp thế giới tin dùng. Đây cũng là dòng E-Class tiền thân đầu tiên có phiên bản Estate (wagon) được sản xuất chính thức tại nhà máy, đồng thời giới thiệu các tùy chọn công nghệ cao như ABS và túi khí tài xế.
Sự ra đời của W124 vào năm 1984 đánh dấu một bước ngoặt về kỹ thuật và sự hoàn hảo trong phân khúc xe sang cỡ trung.
W124 không chỉ được thiết kế bởi Bruno Sacco, một trong những nhà thiết kế ô tô vĩ đại nhất, mà còn sở hữu một loạt các đổi mới kỹ thuật tiên tiến: hệ thống treo sau đa liên kết (multi-link) độc lập mang lại sự thoải mái và ổn định tuyệt vời, thân xe cực kỳ khí động học (hệ số cD chỉ 0.28).
Điểm nhấn quan trọng là, vào tháng 6 năm 1993, khi W124 được nâng cấp giữa vòng đời, Mercedes-Benz đã chính thức thay đổi cách đặt tên các dòng xe của mình để thống nhất với S-Class và C-Class. Kể từ đó, dòng xe này chính thức mang tên gọi E-Class. Chữ "E" ban đầu là viết tắt của Einspritzung (phun xăng điện tử), nhưng sau này được hiểu rộng rãi là Executive (dành cho giới doanh nhân). Mẫu Mercedes 300E W124 chính là chiếc xe đầu tiên trên thế giới mang trong mình "DNA" của tên gọi E-Class, và sẽ là điểm nhấn lịch sử tại sự kiện triển lãm sắp tới đây.
Các thế hệ E-Class sau này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến nhất:
W210 (1995 - 2002): Với thiết kế đèn pha kép hình oval độc đáo, W210 trở thành một biểu tượng thị giác mới, đồng thời giới thiệu các tính năng an toàn như túi khí bên và hệ thống hỗ trợ phanh (Brake Assist).
W211 (2002 - 2009): Tiếp tục nâng cao chuẩn mực an toàn với hệ thống phanh điều khiển điện tử SBC và hệ thống treo khí nén Airmatic.
W212 (2009 - 2016): Tập trung vào hiệu suất và tính khí động học, đồng thời giới thiệu các hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ mới.
W213 (2016 - 2023): Định nghĩa lại khoang lái thông minh với màn hình kép cỡ lớn.
Trải qua nhiều thập kỷ, E-Class không chỉ duy trì sự sang trọng mà còn là nền tảng thử nghiệm cho những công nghệ cốt lõi của Mercedes-Benz, trước khi chúng được áp dụng rộng rãi.
Ngày hôm nay, khi lịch sử đã ghi nhận hàng chục triệu chiếc E-Class đã lăn bánh trên khắp các nẻo đường, Mercedes-Benz Việt Nam tự hào giới thiệu thế hệ E-Class mới nhất - sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản lẫy lừng và tầm nhìn tương lai.
Để tôn vinh hành trình rực rỡ này, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tổ chức Sự kiện “Ra mắt & Triển lãm Mercedes-Benz E-Class Thế hệ Mới”. Sự kiện là một hành trình kết nối ba yếu tố cốt lõi: Di sản - Công nghệ - Thời trang.
Di sản & Công nghệ: Khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng chiếc E-Class thế hệ mới nhất, đồng thời ngược dòng lịch sử với khu vực trưng bày xe cổ, bao gồm chiếc Mercedes-Benz 190 Ponton (đại diện cho sự khai mở thiết kế hiện đại) và chiếc Mercedes 300E W124 (biểu tượng của sự ra đời tên gọi E-Class).
Thời trang & Văn hóa: Sự kiện còn có một điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn Bộ sưu tập thời trang của NTK Phan Đăng Hoàng với chủ đề Lacquer, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Tranh Sơn Mài truyền thống. Vừa được trình diễn tại Milano Fashion Week, BST này nhanh chóng tạo tiếng vang. Sự giao thoa giữa thời trang cao cấp và ô tô hạng sang không chỉ là một màn trình diễn mà còn là cách Mercedes-Benz truyền tải thông điệp về phong cách sống đẳng cấp, tri ân những giá trị văn hóa và chế tác thủ công của người Việt.
Hãy sẵn sàng cùng bước vào chương tiếp theo của biểu tượng này tại:
Thời gian: 8h - 20h, ngày 16-17/10/2025
Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội - Số 8 Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Đăng ký dự sự kiện tại: mb4.me/Su-kien-ra-mat-E-Class-2025 hoặc liên hệ với các Nhà phân phối của MBV để được hỗ trợ.
Thu Loan