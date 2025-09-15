Cuối tuần qua, giới yêu xe và người dân Hà Nội được dịp chiêm ngưỡng nhiều mẫu siêu xe, xe siêu sang xuất hiện trên các con phố trung tâm. Không chỉ khiến người Việt tò mò, không ít người nước ngoài thậm chí tỏ ra thích thú và bất ngờ trước một số siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam.

Nổi bật nhất trong số đó là chiếc Aston Martin DB12 đầu tiên về nước ta. Siêu xe này được nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng, có giá mua mới lên tới 25 tỷ đồng. Xe từng qua tay một đại gia Hà Nội, trước khi đổi chủ cách đây không lâu.

Ấn tượng không kém là chiếc Ferrari Portofino M màu đỏ của một đại gia trong lĩnh vực y tế xuất hiện trên con phố Ngô Thì Nhậm đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người khi đi qua. Đây là một trong hai chiếc Portofino M tại Việt Nam tính đến nay, có giá lên tới 15 tỷ đồng tại thời điểm mua mới.

Chưa dừng lại đó, một đại gia Hà Nội khác sử dụng chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Mansory chính hãng với giá hơn 24 tỷ đồng, đồng thời là một trong số hai chiếc ở nước ta. Sau 3 năm về nước, xe đã thay biểu tượng “Spirit of Ecstasy” từ loại mạ crôm sang loại mạ vàng nhằm tạo điểm nhấn hơn.

Một chiếc Rolls-Royce khác đặc biệt không kém khi xuất hiện trên phố Phan Chu Trinh, đó là chiếc Ghost Black Badge thế hệ mới có giá khoảng 20 tỷ đồng. Thay vì nhập khẩu chính hãng, chiếc sedan siêu sang được nhập thông qua một đơn vị kinh doanh xe tư nhân.

Cũng đến từ thương hiệu xe sang Anh quốc và có giá lăn bánh khoảng 20 tỷ đồng, chiếc Range Rover SV 2025 ít gây chú ý hơn do mang màu sơn xanh dương đậm. Mẫu xe thế hệ mới này ít được đại gia Việt ưa chuộng hơn với thế hệ cũ do giá bán tăng mạnh dù tiện nghi và sang trọng hơn rất nhiều.

Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga 2023 được đại gia Hà Nội mua về gần đây đắt tiền không kém, khi có giá lăn bánh ước tính lên tới gần 24 tỷ đồng. Chiếc xe này đặc biệt khi mang màu sơn ngoại thất cá nhân hóa cùng nhiều tùy chọn đắt tiền ở ngoại thất lẫn nội thất.

Một số mẫu xe đắt tiền khác cùng xuất hiện tại nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của Hà Nội có thể kể đến như hai chiếc Mercedes-AMG G 63 có giá khoảng 13 tỷ đồng mỗi chiếc, chiếc Lexus LX 600 có giá gần 10 tỷ đồng,…

