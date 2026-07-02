Theo quy định mới, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.