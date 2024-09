Dàn thí sinh Miss Cosmo 2024 phấn khích, hò hét khi theo dõi các phần trình diễn âm nhạc của các ca sĩ khách mời như Shontelle, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ…

Tối 29/9, chương trình Best of the World Festival thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024 diễn ra tại quận Tân Phú, TPHCM. Sự kiện thu hút gần 60 đại diện quốc tế, cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và trình diễn văn hóa.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phương Vy, Mỹ Mỹ, Pháp Kiều, Thảo Trang. Phần biểu diễn của ca sĩ quốc tế Shontelle với ca khúc Impossible thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh. Đặc biệt, Hoa hậu Pakistan - Anniqa Jamal Iqbal đã không thể kìm nén nước mắt vì quá xúc động khi chứng kiến màn trình diễn của thần tượng.

Hoa hậu Pakistan khóc khi hát theo ca sĩ trên sâu khấu.

Ngoài việc tham gia các hoạt động âm nhạc, các thí sinh Miss Cosmo 2024 còn trình diễn cho BST Inner của NTK Ivan Trần và BST Purity của NTK Den Nguyen.

Sau lễ hội, các thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện cho hai đêm thi quan trọng là bán kết vào ngày 2/10 và chung kết vào tối 5/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Video: MCO