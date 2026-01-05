Mô hình bộ đội gắn với dân bản: Giữ bản, giữ biên, giữ niềm tin

Tại xã vùng biên Bát Xát (tỉnh Lào Cai), những năm qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường nỗ lực để bảo vệ đường biên mốc giới và đồng hành với bà con phát triển kinh tế.