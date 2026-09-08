Chiến sĩ Huỳnh Viết Toàn (SN 2003, TPHCM) trước khi được điều động về Đội K74 từng công tác tại Trung đoàn Gia Định. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Toàn thừa nhận “khá bỡ ngỡ”.

Càng hiểu về ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm", anh càng cảm thấy vinh dự khi được góp sức đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Hơn 60 ngày bám trụ hiện trường, Toàn dần quen với công việc và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đội K khác. Với anh, điều khiến mình sốt ruột nhất không phải nắng mưa thất thường, mà là quỹ thời gian tại ngũ đang vơi dần.

Chỉ còn khoảng 4 tháng trước ngày xuất ngũ, Toàn muốn tận dụng từng ngày để cùng đồng đội tìm thêm nhiều liệt sĩ, đưa các bác, các chú trở về với gia đình.