Một ngày của Đội K74 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
6h25 hàng ngày, Công viên Lê Thị Riêng còn vương hơi đất mới lật. Khi người dân bắt đầu vào công viên tập thể dục, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trước khi ra khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Nghi thức này được duy trì đều đặn từ khi đơn vị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Trung tá Lê Ngọc Hà, Trưởng Đội K74, cho biết đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương nhất, quyết tâm nhất, thận trọng nhất, tỉ mỉ nhất”, không kể ngày nghỉ cuối tuần. Các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng ngày, từng giờ, mở rộng phạm vi tìm kiếm, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là công việc mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.
Tại khu B, sau khi xe múc bánh xích xới phần đất trên bề mặt, các chiến sĩ Đội K74 bắt đầu tỉ mỉ xử lý từng lớp đất bên dưới.
Đất tại khu vực tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng bị nén chặt. Các chiến sĩ kiên nhẫn dùng tay đào, xúc đất, gạt từng lớp mỏng, cẩn trọng tìm kiếm dấu tích hài cốt liệt sĩ.
Nhiều phần hài cốt liệt sĩ chồng lấn, đan xen giữa các cá thể nên việc khai quật được thực hiện theo phương pháp “cuốn chiếu”. Từng lớp đất được bóc tách, phân loại cẩn thận nhằm hạn chế nhầm lẫn.
Chiến sĩ Vũ Đức Tâm, Đội K74, vẫn nhớ lần đầu đưa hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng.
“Lần đầu thấy tấm tăng là biết có liệt sĩ. Ai cũng lặng người vài giây. Khi xác định đúng vị trí, anh em tập trung hơn, cố gắng tìm kiếm nhanh nhất có thể”, anh Tâm chia sẻ.
Các bộ hài cốt được cất bốc từ rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được di chuyển vào khu vực lấy và lưu mẫu.
Những chai nước được đặt ngay bên khu vực làm việc. Các chiến sĩ tranh thủ uống nước, lau mồ hôi rồi tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm từng phần hài cốt liệt sĩ.
Chiến sĩ Huỳnh Viết Toàn (SN 2003, TPHCM) trước khi được điều động về Đội K74 từng công tác tại Trung đoàn Gia Định. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Toàn thừa nhận “khá bỡ ngỡ”.
Càng hiểu về ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm", anh càng cảm thấy vinh dự khi được góp sức đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
Hơn 60 ngày bám trụ hiện trường, Toàn dần quen với công việc và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đội K khác. Với anh, điều khiến mình sốt ruột nhất không phải nắng mưa thất thường, mà là quỹ thời gian tại ngũ đang vơi dần.
Chỉ còn khoảng 4 tháng trước ngày xuất ngũ, Toàn muốn tận dụng từng ngày để cùng đồng đội tìm thêm nhiều liệt sĩ, đưa các bác, các chú trở về với gia đình.
Thời gian kết thúc một ngày làm việc của Đội K74 không cố định, thường phụ thuộc vào tình huống thực tế tại hiện trường.
Có những ngày, gần hết giờ nghỉ trưa hoặc chiều tối, các chiến sĩ mới phát hiện hài cốt liệt sĩ. Dù vậy, họ vẫn quyết tâm hoàn tất việc cất bốc trong ngày.
Khi trời đổ mưa, lực lượng căng bạt, dựng dù che chắn, bảo vệ hiện trường và phần hài cốt vừa được tìm thấy.
“Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong thời gian tới”, Trung tá Hà khẳng định.
Toàn bộ các công đoạn từ đào, thăm dò, phát hiện, cất bốc đến đưa hài cốt về khu nhà tưởng niệm đều do lực lượng K74 đảm nhiệm, với yêu cầu khoa học, thận trọng, tỉ mỉ và an toàn.
Trung tá Lê Ngọc Hà luôn sát sao cùng cán bộ, chiến sĩ trong từng khâu công việc, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Với Trung tá Lê Ngọc Hà, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm mà còn là lời nhắc nhớ về sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Ông mong các chiến sĩ K74 và thế hệ trẻ luôn ghi nhớ cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của cha anh, từ đó biết trân trọng hòa bình, nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn với đất nước.
Trung tá Hà cũng mong những người dân từng biết hoặc lưu giữ thông tin về nơi các liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu nhưng chưa được quy tập chia sẻ với cơ quan chức năng.
“Một thông tin đúng lúc có thể mở ra thêm một hướng tìm kiếm, giúp các lực lượng sớm xác định vị trí, đưa những người đã nằm lại nhiều năm trở về với đồng đội và gia đình”, ông nói.