Sau ngày đất nước thống nhất, ông Trần Văn Bản trở về quê với niềm vui đất nước thắng trận. Rồi, nhiều người mẹ lần lượt tìm đến gặp ông, mong hỏi tin những người con từng cùng ông vào Nam chiến đấu nhưng mãi không trở về.

"Họ không hỏi tôi chiến trường ác liệt thế nào. Điều họ muốn biết chỉ là con mình đang ở đâu", tiếng ông Bản kể nhỏ dần.

Trong số những người khiến ông day dứt nhất có liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa và Nguyễn Trung Kiên. “Thuở ấy, chúng tôi có 6 điểm chung 'cùng nhau' - cùng mồ côi cha, cùng quê, cùng học một trường, cùng ngày nhập ngũ, cùng đơn vị huấn luyện, cùng vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Thế nhưng, Hòa và Kiên đã hy sinh, còn tôi sống sót trở về…”, ông Bản nghẹn ngào rồi lặng đi.

Điều trớ trêu là trong ba người, ông lại là người duy nhất có giấy báo tử gửi về quê dù vẫn còn sống. Còn Hòa và Kiên đã hy sinh nhưng gia đình nhiều năm vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.

Ngày ông trở về, mẹ của Hòa và mẹ của Kiên chạy đến ôm chầm lấy ông. Thấy ông còn sống, hai người phụ nữ nhen nhóm một hy vọng mong manh: nếu Bản từng có giấy báo tử mà vẫn trở về được thì biết đâu con mình cũng còn sống ở đâu đó.

Ít ngày sau, khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục báo tử cho hai người bạn, hai bà mẹ lại tìm đến. Họ ôm lấy ông mà khóc. Một người nắm chặt tờ giấy báo tử đã nhòe nước mắt, người còn lại chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Bản ơi, con của mẹ giờ nằm ở đâu?"