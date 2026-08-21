Được thiết kế như “trái tim” của khu nghỉ dưỡng, không gian Lumina Wellbeing & Spa bên sông khơi gợi giác quan một cách tự nhiên qua những chi tiết rất tinh tế: hương thảo mộc trong tách trà nóng trong phòng, mùi lá thuốc lan tỏa từ phòng xông, bàn tay của chuyên viên trị liệu thực hiện những động tác ấn, day, miết theo các kỹ thuật chăm sóc truyền thống, hay một buổi trò chuyện và khám phá về những loại cây dân dã giữa vườn thảo mộc ngay trong khuôn viên của Namia.

Hành trình wellness mở đầu trước khi khách đặt chân vào phòng trị liệu, tại thư viện thảo mộc, nơi mỗi vị khách nhận gói thảo mộc được lựa chọn riêng cho mình, từ những công thức đặc trưng được Namia hợp tác phát triển cùng với các bác sĩ và thầy thuốc y học cổ truyền tại địa phương. Tùy theo nhu cầu của từng khách, các chuyên viên sẽ tư vấn lựa chọn lộ trình Body Balance (Cân bằng cơ thể) giúp giảm đau, giảm viêm và cải thiện tuần hoàn, hoặc lộ trình Deep Rest (Thư giãn sâu) giúp làm dịu hệ thần kinh và cải thiện giấc ngủ.

30 phút đầu tiên được dành cho xông hơi thảo mộc trên giường đá Hammam. Một lớp thảo mộc được thoa nhẹ lên cơ thể. Hơi ấm từ từ lan qua làn da, đánh thức hương lá thuốc và giúp những tinh chất lành dần ngấm vào, giúp cơ thể thư giãn từng chút một. Cơ thể bắt đầu thả lỏng. Hơi thở trở nên sâu và đều hơn, như một bước chuyển khẽ khàng từ những chuyển động bên ngoài vào khoảng lặng bên trong.

Sau khoảng thời gian trong Hammam, cơ thể được bù nước bằng nước khoáng kiềm trước khi bước vào các liệu pháp trị liệu truyền thống Việt Nam.

60 phút tiếp theo là buổi trị liệu với liệu pháp truyền thống như massage Việt, giác hơi, Diện Chẩn hoặc bấm huyệt. Mỗi liệu trình là một tổng hòa tinh tế, thấm đượm trong hương thảo mộc ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn mang lại hiệu quả, đủ để những khách chưa từng trải qua vẫn cảm thấy thoải mái và an toàn.