Bên sông ở vùng đất miền Trung, nơi từng là thương cảng cổ xưa, một thương hiệu đang gìn giữ và kể lại câu chuyện về di sản văn hóa, về thuốc Nam, bằng ngôn ngữ của nghỉ dưỡng đương đại, để dẫn du khách trở về với một nhịp sống chậm hơn, sâu hơn và gần gũi hơn với chính mình.
Khi những tia nắng đầu tiên còn lấp ló sau rặng dừa nước trên Cồn Ba Xã, một màn sương mỏng phủ lên dòng Thu Bồn. Hương thơm từ những loại thảo mộc quen thuộc như sả, gừng trong vườn nhẹ nhàng thoảng theo làn gió, tạo nên thứ mùi hương rất Việt - mộc mạc nhưng đủ sức đánh thức mọi giác quan. Chính giữa không gian ấy là Namia River Retreat, khu nghỉ dưỡng wellness-inclusive với 60 biệt thự hồ bơi riêng bên sông.
Đối với nhiều người Việt, ký ức về Thuốc Nam bắt đầu bằng những điều rất quen thuộc: nồi nước lá bà nấu mỗi khi trở trời, nắm lá xông mẹ hái ngoài vườn lúc cả nhà cảm lạnh, hay hương ngải cứu ấm nóng. Những bài thuốc đúc kết từ kinh nghiệm dân gian được truyền qua nhiều đời, mang theo hương thảo mộc dân dã len lỏi vào đời sống mỗi ngày, trở thành một kho tàng tri thức trù phú.
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều thực hành truyền thống dần lùi vào ký ức. Thế nhưng, nhu cầu được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng chưa bao giờ trở nên cấp thiết như hiện tại. Đó cũng là lý do Namia River Retreat lựa chọn bắt đầu câu chuyện wellness của mình không bằng những xu hướng mới nhất trên thế giới, mà bằng chính những giá trị đã tồn tại rất lâu trên mảnh đất này.
Khi đưa triết lý Thuốc Nam vào một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, Namia đã chuyển hóa tinh thần ấy thành trải nghiệm phù hợp với những du khách thời nay.
Khác với mô hình spa thông thường, nơi wellness được xem như dịch vụ tuỳ chọn thêm vào danh sách trải nghiệm nếu khách muốn, Namia đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một yếu tố chính của kỳ nghỉ. Mỗi đêm nghỉ dưỡng đều bao gồm một hành trình 90 phút tại Lumina Wellbeing & Spa dành cho mỗi khách, bao gồm 30 phút thủy trị liệu và 60 phút liệu pháp truyền thống.
Như bà Emilie Chanon, Giám đốc mảng Wellness của Lumina Wellbeing, đã nói: "Giống như bữa sáng thường được bao gồm trong các gói nghỉ dưỡng, chúng tôi tin rằng 90 phút để chăm sóc cơ thể và tâm trí mỗi ngày cũng quan trọng không kém".
Được thiết kế như “trái tim” của khu nghỉ dưỡng, không gian Lumina Wellbeing & Spa bên sông khơi gợi giác quan một cách tự nhiên qua những chi tiết rất tinh tế: hương thảo mộc trong tách trà nóng trong phòng, mùi lá thuốc lan tỏa từ phòng xông, bàn tay của chuyên viên trị liệu thực hiện những động tác ấn, day, miết theo các kỹ thuật chăm sóc truyền thống, hay một buổi trò chuyện và khám phá về những loại cây dân dã giữa vườn thảo mộc ngay trong khuôn viên của Namia.
Hành trình wellness mở đầu trước khi khách đặt chân vào phòng trị liệu, tại thư viện thảo mộc, nơi mỗi vị khách nhận gói thảo mộc được lựa chọn riêng cho mình, từ những công thức đặc trưng được Namia hợp tác phát triển cùng với các bác sĩ và thầy thuốc y học cổ truyền tại địa phương. Tùy theo nhu cầu của từng khách, các chuyên viên sẽ tư vấn lựa chọn lộ trình Body Balance (Cân bằng cơ thể) giúp giảm đau, giảm viêm và cải thiện tuần hoàn, hoặc lộ trình Deep Rest (Thư giãn sâu) giúp làm dịu hệ thần kinh và cải thiện giấc ngủ.
30 phút đầu tiên được dành cho xông hơi thảo mộc trên giường đá Hammam. Một lớp thảo mộc được thoa nhẹ lên cơ thể. Hơi ấm từ từ lan qua làn da, đánh thức hương lá thuốc và giúp những tinh chất lành dần ngấm vào, giúp cơ thể thư giãn từng chút một. Cơ thể bắt đầu thả lỏng. Hơi thở trở nên sâu và đều hơn, như một bước chuyển khẽ khàng từ những chuyển động bên ngoài vào khoảng lặng bên trong.
Sau khoảng thời gian trong Hammam, cơ thể được bù nước bằng nước khoáng kiềm trước khi bước vào các liệu pháp trị liệu truyền thống Việt Nam.
60 phút tiếp theo là buổi trị liệu với liệu pháp truyền thống như massage Việt, giác hơi, Diện Chẩn hoặc bấm huyệt. Mỗi liệu trình là một tổng hòa tinh tế, thấm đượm trong hương thảo mộc ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn mang lại hiệu quả, đủ để những khách chưa từng trải qua vẫn cảm thấy thoải mái và an toàn.
Những thay đổi sau đó thường không ồn ào. Một giấc ngủ liền mạch hơn. Cảm giác nhẹ ở vai khi thức dậy. Khả năng tĩnh lặng sâu hơn, và tâm trí sáng rõ hơn.
Điểm khác biệt của Namia nằm ở cách khu nghỉ dưỡng thiết kế toàn bộ nhịp sống của một kỳ nghỉ, với đủ khoảng trống để mỗi người tự do tận hưởng theo nhịp điệu của riêng mình. Buổi sáng bên sông Thu Bồn bắt đầu bằng lớp Dưỡng Sinh nhẹ nhàng như một cách đánh thức cơ thể bằng hơi thở và sự chuyển động có chủ ý.
Sau đó, du khách có thể khám phá Hội An bằng xe đạp tre, len qua những con đường làng, những khu vườn nhỏ và nhịp sống thường nhật của người dân ven sông. Bên ngoài Phố Cổ là một Hội An khác, bình yên hơn và gần gũi với đời sống địa phương hơn. Buổi chiều, chuyến thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Thu Bồn đưa du khách xuôi dòng trong ánh sáng vàng dịu, ngắm nhìn một Hội An thơ mộng, êm đềm trong sự hiện diện trọn vẹn.
Lúc đêm về là khoảng thời gian tĩnh lặng. Những nghi thức nhỏ như thả đèn hoa đăng trên hồ sen, ngâm bồn với thảo mộc tại biệt thự, thưởng thức tách trà thảo mộc ấm… khép lại ngày dài thật nhẹ nhàng.
“Ăn theo thuở, ở theo thì”. Namia River Retreat đưa triết lý thuận mùa màng lên bàn ăn một cách tự nhiên và không phô trương tại hai nhà hàng The Merchant và The Fisherman. Hương vị của ẩm thực Việt đương đại được thể hiện tinh tế với nguyên liệu được lựa chọn theo hướng bền vững: rau Trà Quế thơm ngát, vịt Hội An đậm đà, cá tươi từ Cù Lao Chàm, thảo mộc bản địa thu hái theo mùa, tất cả được chế biến theo nguyên tắc from garden to table (từ vườn đến bàn ăn).
Du thuyền sông The Merchant đưa triết lý ẩm thực đặc trưng ấy vào không gian sang trọng trên dòng Thu Bồn. Thực đơn Spice Route gồm năm món thanh lành lấy cảm hứng từ những tuyến giao thương xưa trên sông, mang theo thương nhân, hàng hóa và những cuộc giao thoa văn hóa đã đưa Hội An xưa trở thành một trong những thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á.
Khi chiều xuống, Du thuyền The Merchant đưa du khách xuôi theo dòng về phía phố cổ trong ánh hoàng hôn. Hội An hiện ra từ mặt nước với một vẻ đẹp rất khác, chậm rãi và êm đềm. Dòng chảy ẩm thực và lịch sử như hòa vào nhau, cùng kể câu chuyện về những hành trình tạo nên bản sắc của miền đất này.
Namia River Retreat lựa chọn hướng đi bền vững, bắt đầu từ chính vùng đất, từ dòng Thu Bồn, từ những thảo mộc đã nuôi dưỡng người Việt qua bao thế hệ, từ triết lý hiếu khách đã là bản chất của người Việt từ bao đời nay.
Sự sang trọng tại đây đến từ những điều mà tiền bạc có thể mua nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm: khả năng tạo ra khoảng trống để con người thực sự cảm nhận được từng trải nghiệm theo nhịp điệu riêng. Một buổi sáng không có gì cần phải hoàn thành, khoảng thời gian được dành trọn cho bản thân, hay khoảnh khắc chỉ đơn thuần ngồi tĩnh lặng bên sông.
Không dễ để nhìn thấy tất cả mọi thay đổi trong thân thể và tâm trí chỉ sau một kỳ nghỉ dưỡng. Nhưng đôi khi, chỉ cần một giấc ngủ sâu hơn, một nhịp thở chậm hơn hay thói quen dành vài phút mỗi ngày để lắng nghe cơ thể cũng đủ để hành trình chăm sóc sức khỏe tiếp tục sau khi rời Hội An.
Giữa thế giới luôn chuyển động nhanh hơn, có lẽ sự xa xỉ lớn nhất không còn là sở hữu thêm, mà là tìm lại khả năng sống chậm, lắng nghe cơ thể và kết nối với nơi mình đang hiện diện. Và tại Namia, hành trình ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ: làn hơi ấm từ thảo mộc, mùi hương quen thuộc của khu vườn quê, và một dòng sông đã lặng lẽ nuôi dưỡng miền đất suốt hàng trăm năm.