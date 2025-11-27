Thực tế cho thấy, quân đội nhiều nước trên thế giới xác định không gian mạng là môi trường tác chiến thứ 5, sau các môi trường tác chiến trên bộ, trên không, trên biển và trong vũ trụ.

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, quan niệm về lãnh thổ, chủ quyền, biên giới của một quốc gia không chỉ là đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời, mà cả lãnh thổ không gian mạng, chủ quyền không gian mạng. Lãnh thổ không gian mạng là một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia, nơi xác định biên giới mạng và thực thi chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Xác định tầm quan trọng của hoạt động tác chiến trên không gian mạng, song song với việc nâng cao năng lực chiến đấu của đội ngũ chiến sỹ, kỹ sư công nghệ thông tin, việc đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao cũng rất được chú trọng và đầu tư.