Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM vừa phối hợp, tổ chức chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai ứng dụng SOS an ninh, trật tự - CATPHCM tại phường Trung Mỹ Tây.

Tại sự kiện, đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo chống lừa đảo qua mạng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tội phạm công nghệ cao cho cán bộ, nhân viên tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung cũng như người dân tại phường Trung Mỹ Tây. Thông qua đó, mỗi người dân, doanh nghiệp và tổ chức đều có thể trở thành “lá chắn” tự bảo vệ mình trong thế giới số.