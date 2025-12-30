Nâng cao năng lực tuyên tuyên truyền, đào tạo về An toàn thông tin

Trong thời đại công nghệ số, việc tuyên truyền cũng như đào tạo về an toàn thông tin là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để bảo vệ môi trường Internet toàn cầu. giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dùng, giảm thiểu rủi ro tấn công mạng.