logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 30/12/2025 - 09:07

Nâng cao năng lực tuyên tuyên truyền, đào tạo về An toàn thông tin

Trong thời đại công nghệ số, việc tuyên truyền cũng như đào tạo về an toàn thông tin là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để bảo vệ môi trường Internet toàn cầu. giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dùng, giảm thiểu rủi ro tấn công mạng.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin

image

Nhân lực chất lượng cao - "lá chắn thép" đảm bảo an toàn thông tin

image

Tìm nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao từ cuộc thi về an ninh mạng

image

Ngành An toàn thông tin ngày càng thu hút giới trẻ

VIDEO NỔI BẬT