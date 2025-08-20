Sáng sớm ngày 19/8, hàng nghìn người dân gần xa đã xếp hàng để chờ đợi giây phút được “Trở về thời khắc thiêng liêng” - giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng” ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm cảm giác hòa mình vào toàn dân ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mẻ, mà còn là nơi giúp mỗi người tìm thấy niềm tự hào trong quá khứ, tiếp thêm động lực để gìn giữ, phát huy tinh thần bất khuất của cha ông trong hành trình xây dựng đất nước hôm nay.

Sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng” được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ, trước khi tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).