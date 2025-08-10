"Em bé già nhất thế giới" chào đời từ phôi trữ đông trong suốt 30 năm

Mỹ - Thaddeus, bé trai sinh ngày 26/7 tại bang Ohio (Mỹ) vừa chính thức trở thành "em bé già nhất thế giới". Kỷ lục được xác lập không phải vì tuổi tác của em mà bởi em được sinh ra từ một phôi thai đã được đông lạnh từ năm 1994.