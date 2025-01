Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tiên mở cửa buôn bán có ảnh hưởng lớn đến sự may mắn, tài lộc và thành công trong suốt cả năm. Vì vậy, việc chọn ngày đẹp, hợp tuổi với gia chủ sẽ giúp công việc kinh doanh thuận lợi, tránh điều xui rủi.

Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Dưới đây là một số gợi ý của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà trong việc chọn ngày mở hàng, khai trương năm Ất Tỵ 2025.

Chọn ngày mở hàng theo thiên can

Lấy thiên can của tuổi mình so sánh với thiên can của ngày có ý định chọn, nếu được can hợp là tốt, ngược lại gặp can phá là bớt tốt.

Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là thiên can nào trong 10 thiên can như sau:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – CANH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – TÂN

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – NHÂM

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – QUÝ

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – GIÁP

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – ẤT

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – BÍNH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – ĐINH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – MẬU

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – KỶ

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây:

Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh – Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.

Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân – Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.

Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm – Canh. Nhâm phá Bính – Bính phá Canh.

Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý – Tân. Quý phá Đinh – Đinh phá Tân.

Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu – Mậu phá Nhâm.

Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất – Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý.

Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính – Giáp. Bính phá Canh – Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh – Ất. Đinh phá Tân – Tân phá Ất.

Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu – Bính. Mậu phá Nhâm – Nhâm phá Bính.

Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ – Đinh. Kỷ phá Quý – Quý phá Đinh.

Chọn ngày mở hàng theo địa chi:

- Có 6 cặp chính xung là:

Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất; Tỵ - Hợi

- Chọn ngày thuộc nhóm tam hợp với gia chủ

Theo phong thủy, các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nên chọn ngày mở hàng hoặc khai trương có cùng hành mệnh với mình hoặc nằm trong nhóm tam hợp như:

Nhóm tam hợp Thân, Tý, Thìn

Nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu

Nhóm tam hợp Dần, Ngọ,Tuất

Nhóm tam hợp Hợi, Mão, Mùi

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn ngày có địa chi hợp với chủ hộ kinh doanh thuộc nhóm lục hợp như: Tý và Sửu, Dần và Hợi, Mão và Tuất, Thìn và Dậu, Tỵ và Thân, Ngọ và Mùi.

Tránh chọn ngày thuộc nhóm tứ hành xung

Trái ngược với tam hợp và lục hợp thì tứ hành xung là những con giáp khắc nhau, khi kết hợp với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở và khó khăn. Do vậy, bạn nên tránh chọn ngày có địa chi thuộc nhóm tứ hành xung sau:

Nhóm Dần và Thân, Tỵ và Hợi (Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi)

Nhóm Thìn và Tuất, Sửu và Mùi (Thìn khắc Tuất, Sửu khắc Mùi)

Nhóm Tý và Ngọ, Mão và Dậu (Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu)

Gia chủ nên chuẩn bị gì cho việc mở hàng và khai trương?

- Chuẩn bị phong bao mừng, để phong bao vào két sắt vào trên bàn thờ gia thần, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần tài.

Người mở hàng cần chuẩn bị gì?

Từ ngàn xưa dân gian và các cụ đã có câu 1 tốt vía bằng 3 tốt tuổi. Vì thế, người mở hàng cần có những điều sau:

- Có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa

- Có tên gọi may mắn, tên mang ý nghĩa hay (Phúc, Thọ, Lộc, Lợi, Ngọc, Ngân, Phát, Đạt, Minh, Sinh, Sanh, Sang, Nghĩa, Đức, Nhân, Tín, Hưng, Vinh, Việt, Anh, Linh, Quốc, Hùng, Sơn, Hà, Hoàng, Vương, Quang ...).

- Người hồ hởi, xởi lởi, mua hàng mau mắn

- Người thích mua sắm, thoáng tính

- Không có tang chế, thai nghén

- Không có vận khí xấu đang làm ăn thất bát, phá sản…

- Không mang khí đào hoa sát (cơ thể uế tạp do sinh hoạt tình dục bừa bãi, không đoan chính trong quan hệ hôn nhân).

- Không nghiện rượu, bài bạc…

- Người có tâm có đức sống có tình có nghĩa

- Người có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

- Người hay nói lời hay ý đẹp động viên mọi người

Khi đã được nhờ cậy việc mở hàng, cần chú ý phải có tinh thần trách nhiệm cao. Chuẩn bị tinh thần vui vẻ, tích cực và hoan hỉ trước khi bước vào cửa hàng, cửa hiệu, tiệm kinh doanh. Người mở hàng cần chân thành mong cũng như tin mình mở hàng sẽ giúp cửa hàng kinh doanh phát đạt, may mắn, doanh nghiệp phát triển hưng thịnh, những điều tốt lành sẽ đến với cửa hàng, tiệm kinh doanh...