Đến Tuy Hòa không thể không tham quan quảng trường Nghinh Phong - một trong những địa điểm vui chơi, check – in, từng đón nhận 2 giải thưởng lớn: Giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023 do Ban tổ chức Giải thưởng Cảnh quan châu Á trao vào ngày 17/11/2023 tại Busan, Hàn Quốc và Giải thưởng Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023 do Ban tổ chức World Travel Awards bình chọn trong tháng 12/2023 (tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).