Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo công tác triển khai Đề án 06 cho các đơn vị, địa phương. Ảnh: THỦY TIÊN

Nhiều kết quả quan trọng

Thời gian qua, trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng triệt để mọi nguồn lực, TP Tuy Hòa đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

Theo UBND TP Tuy Hòa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về triển khai Đề án 06, trong năm 2024, Tổ công tác Đề án 06 TP Tuy Hòa đã tham mưu UBND TP Tuy Hòa ban hành 2 quyết định về việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án 06 thành phố, 5 kế hoạch, 35 văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đến các cơ quan, phòng, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương để thực hiện theo quy định.

Công an TP Tuy Hòa chủ động xây dựng và triển khai 10 kế hoạch và trên 80 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công an các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước và Đề án 06 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, đảm bảo hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu và tiến độ đề ra. Ngoài ra, các phòng, ban, hội đoàn thể và UBND các phường, xã cũng ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa bàn.

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Lê Huỳnh Linh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã tập trung triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng theo dõi, kiểm tra quản lý tình trạng sức khỏe cá nhân.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, người dân sẽ tra cứu được lịch sử khám bệnh, nhắc lịch tiêm chủng, đặt lịch khám bệnh, nhận thông báo, nhắc nhở về sức khỏe cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong chăm sóc sức khỏe bản thân. Đến nay, việc liên thông khám chữa bệnh bằng Sổ sức khỏe điện tử đạt 100% đối với các dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo UBND TP Tuy Hòa, đến nay, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn như: Thành lập và thường xuyên kiện toàn các tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 từ thành phố đến các thôn, khu phố; các tổ công tác đã đi vào hoạt động thực chất; việc làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo yêu cầu, tiến độ; công tác cấp căn cước gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thu nhận, cấp hồ sơ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi được triển khai đúng lộ trình; công tác triển khai các dịch vụ công thiết yếu và công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tốt, được Nhân dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các nội dung thuộc Đề án 06, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nhất là lực lượng công an đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Nhiều mô hình thực hiện Đề án 06 đã được Công an TP Tuy Hòa triển khai như: Triển khai nền tảng quản lý cư trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn 4 sao, 5 sao, nhà khách, nhà công vụ; Triển khai nền tảng quản lý cư trú tại cơ sở khám chữa bệnh; Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và TTATXH; Đảm bảo điều kiện công dân số; Khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước gắn chíp… Trong năm 2024, thành phố đã hoàn thành 9/10 nhiệm vụ của đề án.

Người dân TP Tuy Hòa dùng ứng dụng VNeID trên điện thoại để giải quyết các nhu cầu liên quan tới thủ tục hành chính. Ảnh: THỦY TIÊN

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ khi được triển khai thực hiện rộng khắp, Đề án 06 đã tạo hành lang pháp lý để thành phố triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số hướng đến phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thay đổi phương thức quản lý xã hội theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành, địa phương, tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Năm 2025, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm theo lộ trình của Đề án 06. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích của ứng dụng VNeID; hướng tới việc người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng VNeID thực chất, hiệu quả, phục vụ tối đa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa Lý Công Thành cho biết: Công an thành phố là cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 sẽ tiếp tục chỉ đạo cập nhật thường xuyên thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 và cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đồng thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban ngành và UBND các phường, xã tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2024; đề xuất, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, đường truyền, thiết bị… đáp ứng yêu cầu công tác triển khai Đề án 06 trong giai đoạn mới.

Theo UBND TP Tuy Hòa, địa phương cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về chuyển đổi số, hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình, nâng cao chất lượng các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển KT-XH. Đồng thời tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố kiểm tra, giám sát tất cả các khâu quản lý nhà nước về chuyển đổi số, kịp thời giải quyết các điểm nghẽn, tồn tại trong thể chế và thực tiễn.

Công tác ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trong đó triển khai nhiệm vụ kết nối, chia sẻ, khai thác, đồng bộ thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện dịch vụ công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, năm 2025 là năm có ý nghĩa, quyết định thành công của Đề án 06. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu những người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu, nội dung thực hiện Đề án 06. Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy

Theo THỦY TIÊN (Báo Phú Yên)