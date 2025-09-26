25 nghi phạm mang búa và súng xông vào tiệm vàng, cuỗm tài sản trong chớp mắt

MỸ – Một băng cướp táo tợn gồm 25 người, mang theo búa và súng, đã tấn công một cửa hàng trang sức ở San Ramon, California, và lấy đi số trang sức trị giá ước tính khoảng 1 triệu USD.