Theo đó, đường Lê Văn Lương đoạn từ giao lộ Trần Xuân Soạn (TPHCM) đến cầu Rạch Dơi (tỉnh Tây Ninh) dài hơn 10km, hiện chỉ rộng 6-8m với hai làn xe. Đây là tuyến đường thường xuyên ùn tắc và ngập úng khi mưa lớn hay triều cường.