Sở Xây dựng TPHCM đang lập báo cáo nghiên cứu mở rộng toàn tuyến đường Lê Văn Lương lên 30-40m, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.900 tỷ đồng.

Theo đó, đường Lê Văn Lương đoạn từ giao lộ Trần Xuân Soạn (TPHCM) đến cầu Rạch Dơi (tỉnh Tây Ninh) dài hơn 10km, hiện chỉ rộng 6-8m với hai làn xe. Đây là tuyến đường thường xuyên ùn tắc và ngập úng khi mưa lớn hay triều cường.