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Thứ Năm, 11/06/2026 - 06:05

Hình hài hồ nhân tạo trăm tỷ chống ngập phía Tây Hà Nội

Kiều Oanh

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Với quy mô lên tới 12ha, sức chứa khoảng nửa triệu mét khối nước, hồ nhân tạo Mễ Trì đang dần thành hình và là một mắt xích quan trọng trong hệ thống chống ngập của Hà Nội.

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