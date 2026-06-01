Những ngày cuối tháng 5/2026, không khí dọc tuyến Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, thuộc phường Hiệp Bình) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Dọc Quốc lộ 13, người dân và công nhân tất bật tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Một căn nhà 4 tầng đang được phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường.



Tiếng khoan đục, tiếng búa vang lên liên hồi, xe tải chở xà bần ra vào tấp nập.

Dù lưu luyến ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, người dân vẫn sẵn sàng nhường đất, kỳ vọng dự án sẽ sớm xóa điểm nghẽn giao thông trên Quốc lộ 13.

Hàng loạt căn nhà mặt tiền Quốc lộ 13 phải tháo dỡ một phần, lùi sâu vào trong để nhường mặt bằng thi công.

Căn nhà của bà Mai Thị Vương (gần cầu Vĩnh Bình) đã lùi vào 10 m theo ranh quy hoạch. Dù diện tích còn lại chỉ khoảng 20m², gia đình bà vẫn nhanh chóng sửa sang, ổn định cuộc sống và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án ảnh hưởng đến 1.041 hộ dân. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho khoảng 1.000 trường hợp với tổng kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Hùng – Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, tính đến cuối tháng 5/2026 đã có 55 hộ chính thức bàn giao trọn vẹn mặt bằng sạch. Các hộ còn lại đang khẩn trương hoàn tất thủ tục.

Song song với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hiện nay, dự án thành phần 2 (xây lắp) đang trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hiện tại, nút thắt lớn nhất chỉ còn một số ít trường hợp đặc biệt, như hộ bà Phạm Thị Mụi nằm ở vị trí "mũi tàu" giao với Quốc lộ 13 cũ. Do có 3 nhân khẩu và chưa được bố trí nơi tái định cư nên gia đình chưa thể di dời, nhưng cam kết sẽ bàn giao ngay khi được cơ quan chức năng sắp xếp chỗ ở mới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý 3/2026 và phấn đấu khởi công vào quý 4/2026; dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Tuyến đường sẽ được mở rộng từ 4-6 làn hiện hữu lên 8-10 làn xe, mặt cắt ngang 60m, vận tốc thiết kế đạt 80km/h.

Dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng đoạn đường trên cao dài 3,2km với 4 làn xe và hệ thống đường song hành hai bên, vận tốc thiết kế 60km/h, đồng thời xây dựng 2 hầm chui tại nút giao Bình Lợi và nút giao Bình Phước.

Quốc lộ 13 đoạn qua nút giao cầu Bình Lợi sẽ xây dựng hầm chui.

Quốc lộ 13 là mạch máu giao thông độc đạo kết nối TPHCM với Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên. Việc khơi thông "nút thắt cổ chai" kinh niên này được kỳ vọng không chỉ xóa sổ hung thần ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho động lực phát triển kinh tế toàn vùng.