Theo ghi nhận của VietNamNet, màn hình quảng báo cỡ lớn xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường trung tâm TPHCM như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Ban ngày, màn hình liên tục đổi nội dung với độ sáng cao. Ban đêm, ánh sáng hắt thẳng vào kính lái phương tiện, gây "ô nhiễm ánh sáng".