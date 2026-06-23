Sở Xây dựng TPHCM vừa có tờ trình khẩn gửi UBND TP, đề xuất chấn chỉnh tình trạng biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè và hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Theo ghi nhận của VietNamNet, màn hình quảng báo cỡ lớn xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường trung tâm TPHCM như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Ban ngày, màn hình liên tục đổi nội dung với độ sáng cao. Ban đêm, ánh sáng hắt thẳng vào kính lái phương tiện, gây "ô nhiễm ánh sáng".