HĐND TPHCM vừa chính thức thông qua chính sách miễn vé cho 134 tuyến xe buýt trên địa bàn (bao gồm 109 tuyến trợ giá và 25 tuyến không trợ giá). Chính sách này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7 đến hết năm nay.

Đáng chú ý, so với đề xuất ban đầu của UBND TPHCM, danh sách này đã giảm một tuyến là tuyến xe buýt số 172 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Vũng Tàu).

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM lý giải, theo quy định, chính sách miễn vé chỉ áp dụng cho các tuyến buýt nội tỉnh, có điểm đầu - cuối trong cùng một địa phương và không đi qua tỉnh khác.

Đối chiếu quy định trên, tuyến 172 không thuộc diện được miễn vé. Dù có điểm đầu và điểm cuối tại TPHCM, tuyến dài 97km này đi qua địa phận TP Đồng Nai (Quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), có tính chất hoạt động như xe buýt liên tỉnh.

Hiện tại, tuyến buýt số 172 di chuyển mất khoảng 150-180 phút/chuyến, giá vé từ 30.000-110.000 đồng tùy cự ly và vừa được chuyển sang vận hành bằng xe buýt điện 40 chỗ từ đầu tháng 6.

Không chỉ tuyến 172, khoảng 22 tuyến buýt liên tỉnh khác và các loại hình đặc thù như buýt du lịch thoáng nóc, buýt kết nối sân bay cũng không nằm trong diện được miễn vé đợt này.

Xe buýt điện tuyến 172 từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Theo kế hoạch, chính sách miễn vé cho người dân trên 134 tuyến buýt sẽ được triển khai thành hai giai đoạn nối tiếp nhau.

Giai đoạn đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9, hành khách sẽ được miễn phí hoàn toàn mà không cần quét thẻ hay thực hiện bất kỳ thủ tục định danh nào. Việc thanh toán cho doanh nghiệp vận tải sẽ do thành phố chi trả dựa trên doanh thu từng chuyến.

Giai đoạn 2 từ tháng 10 đến hết năm, người dân vẫn được miễn vé nhưng phải xác thực qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID hoặc ứng dụng MultiGo. Việc này nhằm phục vụ đối soát dữ liệu và thanh toán theo số lượt khách thực tế.

UBND thành phố kỳ vọng chính sách này sẽ giảm chi phí đi lại cho người dân, qua đó khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.