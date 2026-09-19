Đoạn Quốc lộ 13 qua phường Lái Thiêu và Bình Hòa (TPHCM) đang được nâng nền cao khoảng 1m khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường, việc đi lại, buôn bán bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đoạn Quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình (dài khoảng 3km), đang nâng nền cao khoảng 1m so với mặt đường cũ. Nhà dân dọc tuyến thấp hơn mặt đường, xe ra vào khó, mưa tràn nước vào nhà.

UBND phường Lái Thiêu cho biết đã nhận phản ánh của người dân, nhưng việc xử lý thuộc thẩm quyền chủ đầu tư nên đã đề nghị đơn vị này hỗ trợ các hộ dân.

Chủ đầu tư xác nhận việc nâng nền ảnh hưởng đến người dân, song khẳng định đây là giải pháp chống ngập cho tuyến đường. Đơn vị cho biết sẽ xây lối lên xuống, hỗ trợ làm đường ống thoát nước cho từng trường hợp cụ thể, đồng thời khẩn trương thi công để giảm tác động.