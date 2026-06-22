Quốc lộ 13 dài hơn 145km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Bình Dương và Bình Phước (cũ), đồng thời giữ vai trò vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp lớn ở phía Nam với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Năm 2022, Bình Dương (cũ) triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khoảng 15km Quốc lộ 13 qua địa bàn từ 6 lên 8 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm trên tuyến cửa ngõ phía đông bắc.

Sau gần 4 năm triển khai, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện và đưa vào khai thác từng phần. Mặt đường mới được mở rộng, thảm nhựa đồng bộ, bổ sung hệ thống dải phân cách và tổ chức lại làn xe.

Tại khu vực cổng chào Vĩnh Phú (phường Bình Dương), các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Máy móc, nhân lực được huy động liên tục để đẩy nhanh tiến độ trên các đoạn còn lại.

Đoạn từ ngã ba Ông Bố đến Vành đai 3 dài hơn 9km cơ bản hoàn tất mở rộng lên 8 làn xe. Nhiều vị trí đã hoàn thiện phần mặt đường, kẻ vạch sơn và lắp đặt dải phân cách cứng nhằm tách riêng luồng xe, giảm xung đột giao thông.

Riêng đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài khoảng 5,5km đã cơ bản hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng - một trong những hạng mục từng ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Nhiều máy móc, công nhân thi công vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước khi đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ.

Khu vực qua Thuận Giao hiện vẫn có lưu lượng phương tiện lớn do tập trung nhiều khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm, đặc biệt với luồng xe tải và xe container.

Song song đó, TPHCM cũng đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng đoạn Quốc lộ 13 qua khu vực phường Thủ Đức nhằm đồng bộ hạ tầng toàn tuyến và nâng cao khả năng kết nối với các tuyến vành đai trong khu vực.

Khi hoàn thành toàn bộ dự án, Quốc lộ 13 không chỉ tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía đông bắc TPHCM mà còn tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics dọc hành lang giao thông kết nối liên vùng.