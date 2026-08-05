Hàng loạt nhà cửa, công trình dọc Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình, TPHCM) được tháo dỡ, lùi sâu, tạo mặt bằng triển khai dự án mở rộng đường lên 60m với tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng.

Theo người dân, những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình được đẩy nhanh đáng kể. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, tạo nên những khoảng trống lớn để chuẩn bị thi công. So với tháng trước, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt khi số lượng mặt bằng được bàn giao liên tục tăng.