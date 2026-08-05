Theo người dân, những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình được đẩy nhanh đáng kể. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, tạo nên những khoảng trống lớn để chuẩn bị thi công. So với tháng trước, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt khi số lượng mặt bằng được bàn giao liên tục tăng.