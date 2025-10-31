Nhóm cướp táo tợn dùng xe nâng khuân cả cây ATM rồi tẩu thoát trong đêm

ANH – Đoạn video ghi lại vụ cướp táo tợn xảy ra tại thành phố Milton Keynes, khi các nghi phạm ngang nhiên dùng cần cẩu kéo cây ATM ra khỏi tòa nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát.