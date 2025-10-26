Xe tải mất phanh, chao đảo trên đường rồi đâm thẳng vào Mercedes-Maybach

TRUNG QUỐC – Một chiếc xe tải chở đầy hàng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào một chiếc Mercedes-Maybach.