Việt Hương dùng 2 từ để gọi năm 2023 là “hài lòng” và “may mắn”. Chị quan niệm luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan để tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới với nhiều ước vọng.

Nữ nghệ sĩ hồ hởi khoe năm nay gia đình chị đón Tết trọn vẹn sau nhiều năm sống xa quê. Từ cận Tết, chị cùng ông xã – nhạc sĩ Hoài Phương tự tay sắm sửa hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét, nấu các món thịt kho trứng, canh khổ qua… để không khí Tết thêm phần đậm đà.

Lo chu toàn tổ ấm, Việt Hương còn dành sự quan tâm đến bà con nghèo. Chị dự định tổ chức nấu bánh, sau đó mang đi phát cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, vô gia cư địa phương. Việc trao quà hay tặng tiền để san sẻ phần nào gánh nặng cho người dân đón Tết là truyền thống suốt nhiều năm qua của gia đình nữ nghệ sĩ.

Con gái 14 tuổi của Việt Hương – bé Elyza mới về Việt Nam hơn 2 năm đã sớm bắt nhịp được cuộc sống ở quê. Cô bé tỏ ra thích thú khi được cha mẹ tạo điều kiện trải nghiệm các hoạt động ngày Tết. Việt Hương cũng xem đây là cách giúp con hiểu hơn về văn hóa truyền thống, cội nguồn Tổ tiên qua nhiều thế hệ.

“Do cha mẹ tôi mất hết, anh Phương chỉ còn cha nên gia đình cũng không về thăm nội ngoại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành thời gian đưa con đi dạo phố, mừng tuổi người lớn, để con hiểu và thêm trân trọng văn hóa – truyền thống dân tộc”, chị chia sẻ.

Việt Hương diễn kịch xuyên suốt mùa Tết kéo dài từ mùng 1 đến mùng 9, 3 suất mỗi ngày. Với nữ nghệ sĩ, dù phải gác lại niềm vui sum vầy song chị vui vì đây là dịp để hội ngộ, chúc khán giả dịp đầu xuân. “Tết còn là dịp nghệ sĩ mang theo hoài bão, khát vọng để tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời qua nghệ thuật”, chị nói.

Năm 2024 Giáp Thìn cũng là năm tuổi của Việt Hương. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho biết không kiêng kỵ hay lo lắng vận hạn xấu. Với chị, mọi thứ may rủi đều do bản thân. Chị dặn lòng nỗ lực trong mọi việc, suy nghĩ lạc quan để vững vàng bước qua khó khăn, chông gai trước mắt.

“Tôi nghĩ phần lớn mọi việc đều do bản thân mình nên cứ cố gắng. Còn nếu đã hết lòng hết sức mà vẫn thất bại thì phải chấp nhận. Chúng ta phải tự nhìn nhận lại, chứ không thể đổ lỗi do số xui”, chị chia sẻ.

Bước sang năm 2024, Việt Hương ấp ủ nhiều kế hoạch nghệ thuật. Bên cạnh một dự án điện ảnh, chị dự định bấm máy một web-drama. Bên cạnh đó, Việt Hương cùng NSƯT Minh Nhí phát triển sân khấu kịch Trương Hùng Minh sáng đèn mỗi đêm.

Trước thềm năm mới, Việt Hương gửi lời chúc tới khán giả khắp mọi miền khởi sắc, an khang thịnh vượng sẽ đến với mọi nhà.

Chiến Thắng là một trong những nghệ sĩ hài đắt show nhất nhì của làng hài miền Bắc. Giống như nhiều nghệ sĩ hài khác, ngày cận cuối năm, nghệ sĩ Chiến Thắng tất bật với các show diễn.

Chia sẻ với VietNamNet, nam nghệ sĩ hài cho biết, năm nào anh cũng rất bận rộn vào dịp cuối năm. Vừa đi lưu diễn Châu Âu về là nam nghệ sĩ chạy show liên tục tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.

"Nếu sắp xếp hợp lý một ngày tôi nhận được khoảng 3 show là nhiều. Công việc quá bận rộn nên nhiều khi ảnh hưởng đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Tuy nhiên, ơn giời cho tôi được có nhiều sức khoẻ để chạy công việc. Được khán giả thương mến cho mình công việc là tôi thỏa đam mê, hạnh phúc lắm rồi. Tôi luôn yêu mến và cảm ơn khán giả rất nhiều", nghệ sĩ hài Chiến Thắng bày tỏ.

Khi được hỏi việc làm sao để đảm bảo chất lượng các show diễn, Chiến Thắng khoe vừa biết hát vừa diễn kịch được nên cũng có lợi thế là biết điều tiết theo cảm hứng của khán giả. "Vừa diễn vừa giao lưu với khán giả sẽ tạo sự gần gũi và tăng cảm hứng biểu diễn", Chiến Thắng cho biết.

Mùa Tết được xem là mùa "hốt bạc" của nhiều nghệ sĩ hài. Khi được hỏi về mức cát-sê dịp cuối năm, nghệ sĩ Chiến Thắng từ chối tiết lộ với lý do "không muốn khoe khoang".

Việc chạy show xuyên Tết thường nhận được mức cát-sê "khủng" đối với nhiều nghệ sĩ hài. Tuy nhiên, Chiến Thắng cho biết anh đã không nhận làm việc xuyên Tết khoảng 10 năm qua vì muốn có nhiều thời gian bên gia đình.

"Cũng gần chục năm rồi tôi không nhận diễn show xuyên Tết nữa dù biết nhận show sẽ có mức thù lao rất cao. Tôi chỉ nghĩ làm cả năm rồi Tết là những ngày đoàn tụ sum họp gia đình nên dành thời gian cho gia đình. Ra Tết tôi lại tiếp tục công việc", nghệ sĩ hài Chiến Thắng bày tỏ.

Chia sẻ về kỷ niệm đi làm ngày Tết, nghệ sĩ hài Chiến Thắng kể lại chuyện anh đón giao thừa giữa cầu vì không kịp trở về nhà.

"Tôi nhớ mãi kỷ niệm cách đây hơn 10 năm đi diễn tối 30. Ngày đó tôi còn đi xe máy đi diễn ở Thường Tín, Hà Nội. Tôi nghĩ là diễn xong sẽ về kịp đón Giao Thừa cùng gia đình. Tuy nhiên, chương trình có thay đổi nên tôi phải diễn gần cuối. Khi xong việc, tôi phóng xe máy về đến giữa cầu Thăng Long thì Giao Thừa đến, pháo hoa bắn sáng rực trời. Đó là lần đầu tiên đón năm mới giữa cầu Thăng Long một mình", nghệ sĩ Chiến Thắng kể lại.

Năm nay, nghệ sĩ Chiến Thắng dự định đón Tết bên gia đình. Anh sẽ dành thời gian sắm sửa, dọn dẹp, trang trí nhà cửa thật đẹp.

Với Thúy Nga, những ngày cuối năm luôn để lại trong chị cảm xúc khó tả. Nữ nghệ sĩ có nhiều năm đón Tết tha hương kể từ khi sang Mỹ định cư năm 2010. Từ sự lạc lõng, bơ vơ ban đầu, chị dần quen với việc ăn Tết ở xứ người.

Năm nay chị vui vì rước mẹ sang Mỹ đón Tết cùng mình và con gái. Đây cũng là dịp hiếm hoi các thành viên gia đình chị sum họp đầy đủ sau nhiều năm cách trở địa lý và bận rộn công việc.

Thúy Nga chia sẻ nhiều ý kiến vẫn nghĩ xa quê, phong tục tập quán sẽ dần mai một nhưng thực tế không phải. Chị và nhiều kiều bào xa xứ vẫn cố gắng giữ cái Tết truyền thống một cách chỉn chu, trọn vẹn nhất có thể. Nữ nghệ sĩ thấy may mắn vì sống tại California – nơi có đông dân Việt định cư nên vẫn cảm nhận rõ sắc xuân tràn về.

“Gần sát nhà tôi có phố hoa xuân, ai nấy tranh thủ diện áo dài, đi chợ Phước Lộc Thọ sắm vài món đồ cho có hương vị Tết. Ở Mỹ vẫn cho phép đốt pháo nên chúng tôi tụ họp. Khoảnh khắc chờ nghe tiếng pháo giòn tan, sau đó gửi cho nhau lời chúc tốt lành, khiến trong lòng thêm nôn nao, rộn ràng”, chị chia sẻ.

Thúy Nga luôn hoài niệm về Tết xưa. Lúc nhỏ, nữ nghệ sĩ luôn trông ngóng đến gần đêm Giao thừa để được bố mẹ sắm quần áo mới, đưa đi chơi phố và lì xì mừng tuổi. Sau này khi nổi tiếng, chị vẫn giữ thói quen truyền thống, nhất là đi chùa lễ Phật mỗi mùng 1 với mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc.

Nghệ sĩ nhớ mãi các chuyến chạy show vào ngày đầu năm. Bà con ở quê thường mang bánh mứt, hoa quả kèm lì xì nghệ sĩ lấy hên. Có lần Thúy Nga được nhận một phong bao đỏ. Về tới nhà, chị mở ra và “hết hồn” vì số tiền mừng tuổi đến 10 triệu đồng. Với chị, đó là tình thương, sự quý mến.

“Năm mới tôi chỉ mong chúng ta có sức khỏe, bình an, thế giới không còn chiến tranh, dịch bệnh. Tôi cũng hy vọng có thêm năng lượng để làm nhiều việc tốt hơn nữa”, Thúy Nga chia sẻ.

Thúy Nga và hàng triệu người Việt trên thế giới, dù có xa quê bao nhiêu năm, "mùi Tết" vẫn luôn là ký ức là kỷ niệm, là những năm tháng không thể nào quên.

Dù đắt sô dịp Tết nhưng NSƯT Quang Thắng có những nguyên tắc rất riêng. Trừ khi Nhà hát có lịch diễn phải theo để phục vụ bà con, còn show ngoài anh không nhận lời. Phải qua ngày mùng 6 mới đi diễn trở lại. Đi diễn trong nước và nước ngoài nhiều, NSƯT Quang Thắng cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Nam nghệ sĩ kể “vừa buồn cười vừa thương khi nghe tiếng khóc của Duy Nam”. “Có lần đi diễn cùng diễn viên Duy Nam ở Nga, chúng tôi mua sắm khá nhiều đồ. Duy Nam thấy tôi nhiều đồ ngỏ ý muốn xách hộ. Ban đầu tôi ngại nhưng Nam rất nhiệt tình nên đưa cho bạn ấy xách. Qua tới hải quan sân bay, Duy Nam bị giữ lại, tôi chẳng hay biết gì cứ tung tăng đi. Lúc sau quay lại thấy cậu ấy nước mắt ngắn dài. Mọi việc êm xuôi anh em tôi lại phá lên cười”, NSƯT Quang Thắng kể.

Quang Tèo cho biết, cách đây 20 năm anh nhận được lời mời biểu diễn ở Hạ Long và định từ chối vì không có thói quen đi diễn dịp Tết. Tuy nhiên, khi phía đối tác đưa ra cát-sê 20 triệu đồng/đêm, anh đã nhận lời. Cùng biểu diễn lần đó với Quang Tèo có nhiều anh em nghệ sĩ khác như Tấn Minh, Minh Anh, Minh Ánh…

Đêm 30 Tết, sau khi anh và các đồng nghiệp biểu diễn xong thì bầu sô 'mất tích'. Tất cả các nghệ sĩ cho đến nhân viên ánh sáng, nhạc cụ đều bất ngờ và không biết phải làm sao. Mọi người báo công an và phải ở lại Hạ Long trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy. Qua ngày mùng 1 thì không có hàng quán nào, anh em đều đói lả, may mắn được các đồng chí công an mời ăn bánh chưng lót dạ. Kết cục là năm đó vừa không được đón Tết ở nhà lại vừa mất tiền thù lao, vừa đói vừa khát.

Thiết kế: Cúc Nguyễn